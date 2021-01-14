Самолет «Ямала» экстренно сел в «Пулково» из-за отказа пилотажно-навигационного комплекса
Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Москвы в Салехард, совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Причиной посадки стал отказ пилотажно-навигационного комплекса на борту лайнера
Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Москвы в Салехард, совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Причиной посадки стал отказ пилотажно-навигационного комплекса на борту лайнера.
В сообщении «Ямала» говорится, что в полете произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления).
Экипаж запросил посадку в «Домодедово», однако аэропорт отказал пилотам из-за сложных метеоусловий (снегопада). Тогда было принято решение о посадке в петербургском «Пулково», который мог обеспечить заход и посадку при визуальных метеоусловиях. Посадка в северной столице прошла благополучно. Пострадавших нет.
«Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне. На борту находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа», - говорится в заявлении авиакомпании.