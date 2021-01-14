Сергей Собянин анонсировал отмену части антиковидных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену части антикоронавирусных ограничений в столице примерно через неделю, если за это время не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену части антикоронавирусных ограничений в столице примерно через неделю, если за это время не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Если стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», - сообщается на официальном сайте градоначальника.
Пока же все ранее введенные ограничения и запреты будут действовать до 21 января. За это время власти проследят за тенденцией в эпидемии.
При этом Сергей Собянин объявил, что учащиеся с 6 по 11 класс с 18 января вернутся на очное обучение. Напомним, что с осени в школу ходили только ученики младших классов, а остальные учились дистанционно.
Дистанционное обучение для вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и спортивных школ сохраняется до 21 января.
Отметим, что за время новогодних и рождественских каникул в Москве остановился рост суточной статистики по заражениям, но это может быть связано с праздничным режимом работы лабораторий.