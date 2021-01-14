Владелец российского грузового судна сообщил о высадке на борт военных НАТО
Представитель владеющей судном компании «НБ Шиппинг Компани» рассказал, что 3 января экипаж корабля ВМС Греции связался с «Адлером» по радио и запросил информацию о грузе, а также порте назначения судна. Затем греческие военные заявили, что досмотрят судно
Солдаты входящих в НАТО военно-морских сил (ВМС) Греции высадились на российское грузовое судно «Адлер», которое находится сейчас в Средиземном море.
Представитель владеющей судном компании «НБ Шиппинг Компани» рассказал, что 3 января экипаж корабля ВМС Греции связался с «Адлером» по радио и запросил информацию о грузе, а также порте назначения судна. Затем греческие военные заявили, что досмотрят судно. Свои действия они объяснили проведением международной операции «по пресечению незаконных поставок оружия Ливии».
С военного вертолета на палубу «Адлера» высадились четверо военнослужащих ВМС Греции. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна военные заявили об отсутствии на борту российского корабля запрещенных грузов, сообщает РБК.
Напомним, что в Ливии с 2014 года продолжается война между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с генералом-майором Халифой Хафтаром. ПНС пользуется поддержкой Турции, Италии и Катара, а партнерами ЛНА являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция.
В прошлом году власти США обвинили Россию в переброске в Ливию военной авиации для поддержки наемников, выступающих на стороне ЛНА.