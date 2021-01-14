Торговые сети столкнулись с перебоем в поставках масла и сахара из-за регулирования цен на них
Подсолнечное масло, цену на которое государство начало регулировать в конце 2020 года, продолжило дорожать. По данным Росстата с 1 по 11 января цена на подсолнечное масло выросла на 0,1%. В 14 регионах этот продукт подрожал на 1,1-5,3%
Подсолнечное масло, цену на которое государство начало регулировать в конце 2020 года, продолжило дорожать.
По данным Росстата, с 1 по 11 января цена на подсолнечное масло выросла на 0,1%. В 14 регионах этот продукт подрожал на 1,1-5,3%, сообщает «Интерфакс».
При этом стоимость сахара (цена на него тоже регулируется государством) снизилась за указанный период на 0,7%.
В свою очередь «КоммерсантЪ» сообщает, что у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. По данным издания, поставщики готовы отгружать на таких условиях только ограниченные объемы товара, а за доставку крупных партий требуют доплату.
Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин объяснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины покупают товар у дистрибьюторов, на которых соглашение о сдерживании цен не распространяются. При этом заводы готовы обслуживать только крупные сети.
Напомним, что соглашение о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар правительство, производители и крупные торговые сети подписали 16 декабря 2020 года после того, как президент Владимир Путин возмутился слишком сильным ростом цен.