Фонд «Петербургская политика» сообщил об отсутствии вакцинации от коронавируса в 42 регионах
В 42 российских регионах у местных жителей отсутствует возможность сделать прививку от коронавируса хотя власти еще в декабре рапортовали о начале массовой вакцинации населения. Еще в 8 регионах запись на прививку от COVID-19 только началась
В 42 российских регионах у местных жителей отсутствует возможность сделать прививку от коронавируса хотя власти еще в декабре рапортовали о начале массовой вакцинации населения. Еще в 8 регионах запись на прививку от COVID-19 только началась.
В докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что в 25 регионах доступность вакцинации либо низкая, либо ограниченная, и только в 10 субъектах доступность вакцинации оценивается как высокая или средняя.
Эксперты фонда отмечают, что власти сумели преодолеть «репутационный кризис российской вакцины», а затем предотвратить ажиотажный спрос на вакцинацию в первые дни после ее начала, в том числе благодаря «вбросу информации о длительном воздержании от употребления алкоголя». Однако пока властям не удалось решить проблему низких объемов вакцинации, которая возникла, в том числе и по причине нехватки препарата.
В фонде в качестве основных проблем вакцинации указали низкие объемы вакцинации, асинхронность действий региональных властей, заведомую неравномерность доступа к вакцине для россиян, а также наличие мало понятных гражданам категорий «привилегированных» получателей вакцины, например, сотрудников СМИ и Роспотребнадзора.
На сегодняшний день высокая доступность к вакцинации зафиксирована только в Москве, Московской и Сахалинской области, Ненецком АО и Чукотском АО. Средняя доступность вакцинации зафиксирована в Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Алтайском крае, Курганской и Белгородской областях.
Низкая и ограниченная доступность к вакцине от коронавируса есть в Омской и Челябинской областях, Чувашии, Пермском крае, Костромской, Орловской, Новгородской областях, Коми, Хакасии, Адыгее и Северной Осетии, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Татарстане, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Тыве и Якутии.
Жителям остальных регионов вакцинация и вовсе недоступна.
Напомним, что днем ранее президент России Владимир Путин распорядился перейти от масштабной к массовой вакцинации граждан от коронавируса.