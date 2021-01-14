Меню
Общество
Белоруссия больше не «Белая Россия»
14 января 2021, 08:00

Фонд «Петербургская политика» сообщил об отсутствии вакцинации от коронавируса в 42 регионах

В 42 российских регионах у местных жителей отсутствует возможность сделать прививку от коронавируса хотя власти еще в декабре рапортовали о начале массовой вакцинации населения. Еще в 8 регионах запись на прививку от COVID-19 только началась

Фонд «Петербургская политика» сообщил об отсутствии вакцинации от коронавируса в 42 регионах

В 42 российских регионах у местных жителей отсутствует возможность сделать прививку от коронавируса хотя власти еще в декабре рапортовали о начале массовой вакцинации населения. Еще в 8 регионах запись на прививку от COVID-19 только началась.

В докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что в 25 регионах доступность вакцинации либо низкая, либо ограниченная, и только в 10 субъектах доступность вакцинации оценивается как высокая или средняя.

Эксперты фонда отмечают, что власти сумели преодолеть «репутационный кризис российской вакцины», а затем предотвратить ажиотажный спрос на вакцинацию в первые дни после ее начала, в том числе благодаря «вбросу информации о длительном воздержании от употребления алкоголя». Однако пока властям не удалось решить проблему низких объемов вакцинации, которая возникла, в том числе и по причине нехватки препарата.

В фонде в качестве основных проблем вакцинации указали низкие объемы вакцинации, асинхронность действий региональных властей, заведомую неравномерность доступа к вакцине для россиян, а также наличие мало понятных гражданам категорий «привилегированных» получателей вакцины, например, сотрудников СМИ и Роспотребнадзора.

На сегодняшний день высокая доступность к вакцинации зафиксирована только в Москве, Московской и Сахалинской области, Ненецком АО и Чукотском АО. Средняя доступность вакцинации зафиксирована в Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Алтайском крае, Курганской и Белгородской областях.

Низкая и ограниченная доступность к вакцине от коронавируса есть в Омской и Челябинской областях, Чувашии, Пермском крае, Костромской, Орловской, Новгородской областях, Коми, Хакасии, Адыгее и Северной Осетии, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Татарстане, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Тыве и Якутии.

Жителям остальных регионов вакцинация и вовсе недоступна.

Напомним, что днем ранее президент России Владимир Путин распорядился перейти от масштабной к массовой вакцинации граждан от коронавируса.

Материалы по теме
В России в связи с началом массовой вакцинации от коронавируса увеличат число прививочных пунктов
Компания Pfizer отказалась поставлять вакцину от COVID-19 в Россию по запросу частных лиц
Петербуржцы пожаловались на нехватку вакцины от коронавируса в городе
Сейчас на главной
ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск
Алексей Навальный
ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск политика Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, но пока официального подтверждения этой информации пока нет
От масштабной вакцинации к массовой
вакцина от коронавируса
От масштабной вакцинации к массовой
Минздрав России поручил региональным ведомствам увеличить количество прививочных пунктов для подготовки к массовой вакцинации против коронавируса. Такое поручение дал министр Михаил Мурашко
Мэрия Нью-Йорка отберет у компании Трампа ледовые катки и гольф-клуб из-за беспорядков в Капитолии
Дональд Трамп
Мэрия Нью-Йорка отберет у компании Трампа ледовые катки и гольф-клуб из-за беспорядков в Капитолии
Власти Нью-Йорка намерены разорвать все контракты с компанией действующего президента США Дональда Трампа Trump Organization из-за беспорядков в Капитолии, которые устроили его сторонники
Бывшая супруга сына экс-генпрокурора Артема Чайки сообщила о похищении
артем чайка
Бывшая супруга сына экс-генпрокурора Артема Чайки сообщила о похищении
Бывшую супругу бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки похитили неизвестные. Об этом изданию Baza сообщила адвокат Марины Чайки Екатерина Гордон. Напомним, что несколько месяцев назад супруги развелись со скандалом
Эксперт обнаружил уязвимость в сети РЖД, которая позволяет получить доступ ко всем камерам компании
РЖД
Эксперт обнаружил уязвимость в сети РЖД, которая позволяет получить доступ ко всем камерам компании
Специалист по информационной безопасности обнаружил уязвимость в сети «Российских железных дорог», которая позволяет получить доступ к камерам компании и электронным табло по всей России
Общество
В России зарегистрировали рекордное с начала года количество смертей от коронавируса
В России 13 января зарегистрировали максимальное с начала 2021 года количество смертей от коронавирусной инфекции. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 566 человек
Минобороны за год потратило на покупку автомобилей бизнес-класса 88 млн рублей
госзакупки
Минобороны за год потратило на покупку автомобилей бизнес-класса 88 млн рублей
В 2020 году оборонное ведомство провело пять аукционов. Тендеры проходили в закрытом режиме, поэтому марки и модели, а также технические характеристики закупаемых автомобилей неизвестны
Комментаторам телеканала «Матч ТВ» запретили произносить в эфире английские слова
телевидение
Комментаторам телеканала «Матч ТВ» запретили произносить в эфире английские слова
Комментаторам спортивного телеканала «Матч ТВ» выдали список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. «Стоп-лист» опубликовал в своем телеграм-канале журналист Станислав Гридасов
Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию
Алексей Навальный
Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал скорое возвращение в Россию. В своем Twitter политик сообщил, что прилетит в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа»
Нижегородский губернатор стал претендентом на «Золотой ершик» из-за «элитного тура» для московских блогеров
бюджетные траты
Нижегородский губернатор стал претендентом на «Золотой ершик» из-за «элитного тура» для московских блогеров
Глеб Никитин попал в список номинантов за «элитный тур» для двух инстаграм-блогеров в Нижний Новогород перед Новым годом, который обошелся региональному бюджету в 2 млн 395 тысяч рублей
Общество
Минюст попросил допуск к банковской тайне, чтобы следить за НКО
Документ включает Минюст в список организаций, которые имеют право на доступ к банковской тайне. В министерстве заявили, что доступ к такого рода информации необходим для «совершенствования надзора за деятельностью НКО»
Конфликт интересов чистой воды
Алексей Навальный
Конфликт интересов чистой воды
Родственники судьи Симоновского райсуда Москвы Юлии Окуневой, которая будет рассматривать ходатайство об изменении условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный, зарабатывает на госконтрактах ФСИН и ФСБ
В КПРФ отставку «народного мэра» Якутска объяснили давлением со стороны власти
сардана Авксентьева
В КПРФ отставку «народного мэра» Якутска объяснили давлением со стороны власти
Депутат парламента Бурятии и секретарь регионального отделения КПРФ Баир Цыренов опроверг версию отставки Сарданы Авксентьевой из-за проблем со здоровьем. Коммунист считает, что главу города «заставили уйти»
Белоруссия попросила у России доступа к госзакупкам для своих предприятий
госзакупки
Белоруссия попросила у России доступа к госзакупкам для своих предприятий
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что у президента Александра Лукашенко «есть принципиальный вопрос» к Москве, который касается допуска белорусских предприятий к госзакупкам в России
Авторская колонка
Колхоз
Было у меня такое чувство, что голосом Игоря Ларионова говорит Роман Ротенберг. Ну не может абсолютно адекватный и достаточно прагматичный Профессор нести весь этот бред про контроль шайбы как основу атакующего комбинационного хоккея «в лучших советских традициях»
Мозговой Владимир
Кому на Руси платят хорошо
Газпром
Кому на Руси платят хорошо
Издание Baza опубликовало сведения об официальных доходах руководителей ведущих государственных компаний России за 2018 год. Как выяснилось, некоторые топ-менеджеры госкомпаний получают за свою работу по несколько миллионов рублей в день
«Ростех» потратит 28 млн рублей на слежку за сотрудниками
Ростех
«Ростех» потратит 28 млн рублей на слежку за сотрудниками
Государственная корпорация «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов, потратит 28,6 млн рублей на систему контроля за утечками конфиденциальной информации. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок
Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве селитры в порту Бейрута
взрыв в бейруте
Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве селитры в порту Бейрута
Интерпол объявил в розыск владельца и капитана судна Rhosus, которое перевозило груз селитры в порт Бейрута. Розыск россиян связан с расследованием дела о мощном взрыве в порту столицы Ливана