ФСИН еще в декабре 2020 года объявила Алексея Навального в федеральный розыск
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск политика Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, но пока официального подтверждения этой информации пока нет
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск политика Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, но пока официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным канала, политик находится в розыске с 29 декабря 2020 года, но само розыскное дело было открыто 27 ноября. В постановлении указано, что Навальный не отмечался по делу «Ив Роше» и игнорировал контроль во время действия испытательного срока.
В документах ФСИН указано, что Навальный уведомил ведомство только один раз - 23 ноября. Тогда он сообщил, что находится на реабилитации и не может назвать срок возвращения в Россию. В этой связи сотрудники ведомства решили, что оппозиционер уклоняется от контроля.
Испытательный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» истек 30 декабря 2020 года, а после новогодний праздников ФСИН обратилась в суд с ходатайством об изменении оппозиционеру условного срока на реальный в связи с уклонением от контроля. При этом ведомству достоверно известно, что Навальный проходит реабилитацию в Германии после отравления боевым ядом «Новичок». В немецкую клинику он был транспортирован в состоянии комы.
Между тем, сам Алексей Навальный заявил, что все равно намерен вернуться в Россию. Он прилетит в Москву 17 января.