Основателю проекта «Омбудсмен полиции» продлили срок ареста на три месяца
«Моему подзащитному продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, хотя защита настаивала на том, чтобы ему назначили меру, не связанную с содержанием в СИЗО», - сообщил адвокат «омбудсмена полиции» Федор Аксененко
Люблинский райсуд Москвы продлил на три месяца арест основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
«Моему подзащитному продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, хотя защита настаивала на том, чтобы ему назначили меру, не связанную с содержанием в СИЗО», - сообщил агентству ТАСС адвокат «омбудсмена полиции» Федор Аксененко.
Владимир Воронцов был арестован в мае 2020 года. Его обвиняют в вымогательстве, изготовлении и распространении порнографии,
Жалобу на Владимира Воронцова подала женщина, которая утверждала, что он шантажировал ее интимными видео, требуя выплатить 30 тысяч рублей. В августе на создателя паблика завели еще семь уголовных дел.
«Омбудсмен полиции» не е признал вину ни по одному пункту из предъявленного ему обвинения. Воронцов считает уголовное преследование местью со стороны руководства МВД за его деятельность по защите прав рядовых сотрудников ведомства.
«Медиазона» в свою очередь сообщала, что сотрудников московской полиции руководство вынуждало признаться в том, что они передавали служебную информацию «омбудсмену полиции».