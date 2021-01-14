14 января 2021, 03:16
Глав управлений Росимущества и ФССП по Волгоградской области заподозрили в получении взяток
Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовные дела в отношении руководителя территориального управления Росимущества Юрия Ефимова и главы регионального управления ФССП Владимира Евстигнеева
Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовные дела в отношении руководителя территориального управления Росимущества Юрия Ефимова и главы регионального управления ФССП Владимира Евстигнеева. Чиновников подозревают в совершении коррупционных преступлений.
В СКР сообщили, что один из чиновников подозревается в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере. Второй чиновник подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.
Юрий Ефимов и Владимир Евстигнеев пока не задерживались. Расследование продолжается.