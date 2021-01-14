В России в связи с началом массовой вакцинации от коронавируса увеличат число прививочных пунктов
Минздрав России поручил региональным ведомствам увеличить количество прививочных пунктов для подготовки к массовой вакцинации против коронавируса. Такое поручение дал министр Михаил Мурашко
Минздрав России поручил региональным ведомствам увеличить количество прививочных пунктов для подготовки к массовой вакцинации против коронавируса. Такое поручение министр Михаил Мурашко дал в связи с требованием президента Владимира Путина перейти от масштабной вакцинации населения к массовой. С 18 января прививки должны ставить всем россиянам.
В Минздраве также сообщили агентству ТАСС о разработке «стандартных операционных процедур, регламентирующих все этапы доставки и применения вакцин».
Глава ведомства добавил, что с ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы поставок в регионы и расширяются категории граждан, проходящих вакцинацию.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины против COVID-19.
При этом в Минздраве отметили, что на этапе массовой вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины.