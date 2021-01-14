14 января 2021, 02:12
Мэрия Нью-Йорка отберет у компании Трампа ледовые катки и гольф-клуб из-за беспорядков в Капитолии
Власти Нью-Йорка намерены разорвать все контракты с компанией действующего президента США Дональда Трампа Trump Organization из-за беспорядков в Капитолии, которые устроили его сторонники
Власти Нью-Йорка намерены разорвать все контракты с компанией действующего президента США Дональда Трампа Trump Organization из-за беспорядков в Капитолии, которые устроили его сторонники.
В интервью телеканалу MSNBC мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что по условиям контрактов администрация города имеет право расторгнуть их, если руководство компании окажется вовлеченным в преступную деятельность.
«Подстрекательство к мятежу против правительства США явно является преступной деятельностью», - отметил мэр.
Речь идет о контрактах, которые касаются эксплуатации ледовых катков в Центральном парке Нью-Йорка и гольф-клуба в Бронксе.