14 января 2021, 01:37
Глава Минцифры Максут Шадаев заразился коронавирусом
Министр цифрового развития (Минцифры) Максут Шадаев пополнил список правительственных чиновников, которые заразились коронавирусной инфекцией. О болезни главы Минцифры сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Министр цифрового развития (Минцифры) Максут Шадаев пополнил список правительственных чиновников, которые заразились коронавирусной инфекцией.
О болезни главы Минцифры сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «В данный момент он успешно борется с COVID и идет на поправку», - сообщил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаила Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков и другие министры.