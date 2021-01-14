14 января 2021, 01:05
Петра Верзилова, Илью Варламова и других россиян, арестованных в Южном Судане, отпустили на свободу
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что вместе с ними были отпущены супруга Ильи Варламова Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и еще один россиянин Вадим Гинзбург
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и блогера Илью Варламова, задержанных накануне в Южном Судане из-за дрона, отпустили на свободу.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что вместе с ними были отпущены супруга Ильи Варламова Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и еще один россиянин Вадим Гинзбург.
В настоящее время дипломаты решают вопрос с выездом россиян из Южного Судана.
Россияне приехали в Южный Судан как обычные туристы, но были задержаны, а затем арестованы из-за найденного в их багаже дрона.