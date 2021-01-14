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Общество
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14 января 2021, 00:38

«Ужасающий» памятник Аленке в Нововоронеже выставят на торги

Скандальный памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, продадут на аукционе. Торги назначены на 15 февраля, а начальная стоимость лота составляет один миллион рублей

«Ужасающий» памятник Аленке в Нововоронеже выставят на торги

Скандальный памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, продадут на аукционе. Торги назначены на 15 февраля, а начальная стоимость лота составляет один миллион рублей.

Создатель памятника ИП Пилипенко В.И. сообщил «Комсомольской правде», что памятник Аленке будет выставлен на площадке «Российский аукционный дом». Подать заявку сможет любой желающий до 12 февраля.

Часть вырученных за памятник денег пообещали отдать на благотворительность.

В мэрии Нововоронежа в свою очередь сообщили о «десятках заявок» на памятник Аленке.

Вместо старого памятника Аленке, который местные жители окрестили «русской смертью» за «ужасающий» вид, власти города установят новую скульптуру. Чиновники обещают, что она будет «красивой и миловидной».

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