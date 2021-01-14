В Буйнакске после массового отравления детей приостановили работу всех детсадов
В Буйнакске после массовой госпитализации детей с пищевым отравлением приостановили работу всех детских садов в городе. Соответствующее решение было принято в Роспотребнадзоре до выяснения причин отравления
В Буйнакске после массовой госпитализации детей с пищевым отравлением приостановили работу всех детских садов в городе. Соответствующее решение было принято в Роспотребнадзоре до выяснения причин отравления.
Представитель ведомств также сообщил агентству ТАСС, что пока все образовательные организации города будут снабжать бутилированной водой, так как основной версией отравления детей считается некачественная вода.
Власти Буйнакска также сообщили, что организуют подвоз питьевой воды населению.
Согласно последним данным, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления в Буйнакске обратились более 70 человек. На сегодняшний день 37 человек из них уже выписаны.
Следственный комитет по Дагестану возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, угрожающих здоровью».