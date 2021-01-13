Бывшая супруга сына экс-генпрокурора Артема Чайки сообщила о похищении
Бывшую супругу бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки похитили неизвестные. Об этом изданию Baza сообщила адвокат Марины Чайки Екатерина Гордон. Напомним, что несколько месяцев назад супруги развелись со скандалом
Бывшую супругу бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки похитили неизвестные. Об этом изданию Baza сообщила адвокат Марины Чайки Екатерина Гордон. Напомним, что несколько месяцев назад супруги развелись со скандалом.
С лета 2020 года Марина и Артем Чайка в суде определяют место жительства их несовершеннолетних детей. По данным Baza, 12 января новый адвокат женщины попросила ее приехать для прохождения психологической экспертизы в одну из столичных клиник. Защитница отметила, что результаты экспертизы якобы помогут ей в суде.
В клинике Марину Чайку встретили люди, которые представились «сотрудниками ФСБ или ФСО». Неизвестные мужчины завели женщину в подвал, где удерживали в течение нескольких часов и расспрашивали о бизнесе ее бывшего супруга Артема Чайки.
Марина Чайка намерена подать заявление в Следственный комитет по факту похищения.
Напомним, что летом прошлого года Марина Чайка опубликовала на портале YouTube видеообращение женщины, в котором она попросила защитить ее и детей от угроз со стороны мужа. По словам женщины, Артем Чайка отказывается давать ей развод.