13 января 2021, 15:39
Минфин России начнет ослаблять рубль за счет скупки иностранной валюты
Министерство финансов России с 15 января начнет скупать иностранную валюту. До 4 февраля ведомство планирует потратить 106,3 млрд рублей, то есть по 7,1 миллиарда в день
Министерство финансов России с 15 января начнет скупать иностранную валюту. До 4 февраля ведомство планирует потратить 106,3 млрд рублей, то есть по 7,1 миллиарда в день.
Отметим, что скупка валюты увеличивает спрос на нее и ослабляет рубль.
В последний раз Минфин России покупал иностранную валюту десять месяцев назад, а затем стал продавать ее для поддержки падающего рубля. Для этого использовалась валюта из Фонда национального благосостояния (ФНБ).