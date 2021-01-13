В МИД России пообещали сделать все возможное для освобождения Варламова и Верзилова
Блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, арестованные в Южном Судане из-за дрона, обратились за помощью в российское посольство в Уганде. Сейчас российские дипломаты выясняют обстоятельства ареста группы российских граждан.
Блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, арестованные в Южном Судане из-за дрона, обратились за помощью в российское посольство в Уганде.
Сейчас российские дипломаты выясняют обстоятельства ареста группы российских граждан.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что консульство в Уганде делает все возможное для освобождения задержанных.
Ранее стало известно, что в Южном Судане арестовали Илью Варламова, его супругу, Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и еще одного россиянина.
Россиян задержали перед вылетом в Джубу из-за того, что в их багаже находился дрон.
По словам Ильи Варламова, военные решили, что они запускали дрон, из-за чего сняли их с рейса и объявили им, что они арестованы. Позже Петр Верзилов опубликовал видео из тюремной камеры в городе Капуэту.