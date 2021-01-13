13 января 2021, 15:11
В России зарегистрировали рекордное с начала года количество смертей от коронавируса
В России 13 января зарегистрировали максимальное с начала 2021 года количество смертей от коронавирусной инфекции. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 566 человек
В России 13 января зарегистрировали максимальное с начала 2021 года количество смертей от коронавирусной инфекции. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 566 человек.
Большая часть смертей ковидных пациентов пришлась на Москву и Санкт-Петербург. Так, в Петербурге скончались 78 человек, в Москве - 76 человек, в Подмосковье – 26 человек, в Ростовской области - 22, в Нижегородской области - 18.
Суточный прирост по числу смертей от COVID-19 оказался максимальным с начала года. 31 декабря в России было зарегистрировано 593 летальных случая.