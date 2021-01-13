ЗакС Петербурга отказался аккредитовать на заседание автора расследований о спикере Вячеславе Макарове
Управление общественных связей Законодательного Собрания северной столицы отказалось аккредитовать на заседание парламента корреспондента «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова
Управление общественных связей Законодательного Собрания северной столицы отказалось аккредитовать на заседание парламента корреспондента «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова.
Журналист Валерий Нечаев сообщил в своем Twitter, что отказ в аккредитации Сергея Кагермазова в ЗакСе объяснили «большим количеством заявок». При этом на заседании присутствовали только четыре журналиста.
Сергей Кагермазов является автором нескольких расследований о председателе Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславе Макарове, поэтому отказ в аккредитации может быть обусловлен «политическими мотивами».
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