13 января 2021, 14:43
Минобороны за год потратило на покупку автомобилей бизнес-класса 88 млн рублей
В 2020 году оборонное ведомство провело пять аукционов. Тендеры проходили в закрытом режиме, поэтому марки и модели, а также технические характеристики закупаемых автомобилей неизвестны
Министерство обороны России в прошлом году потратило 88,5 млн рублей из бюджета на покупку автомобилей бизнес-класса.
В 2020 году оборонное ведомство провело пять аукционов. Тендеры проходили в закрытом режиме, поэтому марки и модели, а также технические характеристики закупаемых автомобилей неизвестны, сообщает «МБХ медиа».
Стоимость автомобилей была указана только в четырех тендерах. В них речь шла о транспортных средствах стоимостью от 7 до 7,66 млн рублей. Эти машины, согласно тендерной документации, закупались «для обеспечения международной деятельности».
Еще один тендер стоимостью 30 млн рублей на закупку автомобилей проводился с целью «обеспечения служебной деятельности руководства Минобороны».