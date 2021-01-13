13 января 2021, 14:13
В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова и Петра Верзилова
В городе Капоэта в Южном Судане задержали известного российского блогера Илью Варламова, его супругу, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двух граждан России
В городе Капоэта в Южном Судане задержали известного российского блогера Илью Варламова, его супругу, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двух граждан России.
В своем блоге Илья Варламов сообщил, что они прибыли в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу - столицу Южного Судана. Затем в аэропорт приехали «какие-то военные или чекисты местные», которые обыскали багаж россиян. Увидев пульт от дрона, силовики сняли россиян с рейса и задержали.
«Мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем», - добавил блогер.