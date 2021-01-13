Комментаторам телеканала «Матч ТВ» запретили произносить в эфире английские слова
Комментаторам спортивного телеканала «Матч ТВ» выдали список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. «Стоп-лист» опубликовал в своем телеграм-канале журналист Станислав Гридасов
Комментаторам спортивного телеканала «Матч ТВ» выдали список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. «Стоп-лист» опубликовал в своем телеграм-канале журналист Станислав Гридасов.
Журналист отметил, что «главный начальник „Газпрома“, „Зенита“ и „Матч ТВ“ Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире» и очень не любит, когда русский язык «портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами».
Отыне комментаторам «Матч ТВ» запрещено произносить в эфире слова «андердог», «бэкграунд», «голеадор», «кипер», «корнер», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «окей», «перформанс», «шорт-лист», «чемпионшип».
При это в список «допустымих» вошли слова «арбитр», «аутсайдер», «бомбардир», «голкипер», «дерби», «дриблинг», «камбэк», «овертайм», «офсайд», «пас», «пенальти», «плей-офф».
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в беседе с порталом Sport24 подтвердила существование списка запретных слов, но добавила, что штрафовать за их использование сотрудников не будут.