Государственный РФПИ заказал смартфоны iPhone 12 общей стоимостью 2 млн рублей
Управляющая компания принадлежащего государству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) включила новые смартфоны iPhone 12 в техзадание на общую поставку компьютерной техники, ноутбуков, телефонов и комплектующих
Управляющая компания принадлежащего государству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) включила новые смартфоны iPhone 12 в техзадание на общую поставку компьютерной техники, ноутбуков, телефонов и комплектующих. Начальная стоимость этого госконтракта составляет 9,9 млн рублей.
РФПИ заказала смартфоны iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ памяти (162 787 рублей за штуку), iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ памяти (139 530 рублей за штуку), iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE. Только на смартфоны фонд собирается потратить 29 428 долларов (2,19 млн рублей).
В техзадании также указывается, что в качестве альтернативы устройствам от Apple «не могут быть рассмотрены телефоны без поддержки iMessage и iCloud», так как сотрудники управляющей компании РФПИ «для общения используют iMessage», а их рабочие данные хранятся в хранилищах iCloud.
Представитель РФПИ Арсений Палагин в беседе с «Открытыми медиа» назвал эту закупку «рамочным договором», который охватывает различные товары, и добавил, что организация не обязана закупать каждый из указанных в техзадании товаров.