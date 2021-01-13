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Общество
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13 января 2021, 12:58

Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал скорое возвращение в Россию. В своем Twitter политик сообщил, что прилетит в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа»

Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал скорое возвращение в Россию. В своем Twitter политик сообщил, что прилетит в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».

«Сегодня утром я зашел на сайт компании „Победа“ и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом „Победы“. Встречайте», - написал оппозиционер.

Алексей Навальный также отметил, что по своей воле не уезжал из России, а был транспортирован в Германию в «реанимационной коробке», потому что его пытались убить.

Напомним, днем ранее Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) обратилась в Симоновский райсуд Москвы с требованием заменить условный срок оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом условный срок уже давно истек, а испытательный срок закончился 30 декабря 2020 года.

ФСИН свое требование обосновало тем, что Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, хотя ведомству известно, что политик проходит реабилитацию после отравления боевым ядом «Новичок».

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