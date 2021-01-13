Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал скорое возвращение в Россию. В своем Twitter политик сообщил, что прилетит в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа»
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал скорое возвращение в Россию. В своем Twitter политик сообщил, что прилетит в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».
«Сегодня утром я зашел на сайт компании „Победа“ и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом „Победы“. Встречайте», - написал оппозиционер.
Алексей Навальный также отметил, что по своей воле не уезжал из России, а был транспортирован в Германию в «реанимационной коробке», потому что его пытались убить.
Напомним, днем ранее Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) обратилась в Симоновский райсуд Москвы с требованием заменить условный срок оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом условный срок уже давно истек, а испытательный срок закончился 30 декабря 2020 года.
ФСИН свое требование обосновало тем, что Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, хотя ведомству известно, что политик проходит реабилитацию после отравления боевым ядом «Новичок».