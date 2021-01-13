В Красноярске силовики проводят обыски в краевой больнице по делу о хищении 113 млн рублей
Следственные мероприятия связаны с расследованием дела о хищениях при поставках медицинского оборудования на 113 млн рублей. Дело возбуждено по статье «Мошенничество»
В Красноярске сотрудники силовых ведомств проводят обыски в краевой клинической больнице и в офисе строительной компании «Сибиряк».
Следственные мероприятия связаны с расследованием дела о хищениях при поставках медицинского оборудования на 113 млн рублей. Дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщает ТАСС.
Фигурантом данного дела является Сергей Вакуленко, который руководил субподрядными фирмами «Стройтекс» и «Красмедсервис», занимающимися поставками медицинского оборудования.
В 2018 году Управление капитального строительства заключило контракт со строительной фирмой «Сибиряк» о поставках оборудования. Вакуленко, будучи руководителем субподрядных организаций, заменял медоборудование, которое он должен был поставить в больницу в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками. В Росздравнадзоре сообщили, что дешевое оборудование могло нанести вред здоровью пациентов.