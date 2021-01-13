13 января 2021, 12:30
Нижегородский губернатор стал претендентом на «Золотой ершик» из-за «элитного тура» для московских блогеров
Глеб Никитин попал в список номинантов за «элитный тур» для двух инстаграм-блогеров в Нижний Новогород перед Новым годом, который обошелся региональному бюджету в 2 млн 395 тысяч рублей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал претендентом на антипремию «Золотой ершик», которая вручается за нецелевое использование бюджетных средств.
Глеб Никитин попал в список номинантов за «элитный тур» для двух инстаграм-блогеров в Нижний Новогород перед Новым годом, который обошелся региональному бюджету в 2 млн 395 тысяч рублей.
Председатель нижегородского отделения партии «Яблоко» Олег Родин заявил изданию NN.ru, что власти потратили деньги необоснованно. Кроме того, профили приглашенных блогеров Андрея Глазунова и Карины Нигай даже не относятся к сфере туризма. «На эти деньги можно было бы пригласить несколько десятков блогеров, пригласить их на какое-то мероприятие, посвященное Нижегородской области», - отметил «яблочник».