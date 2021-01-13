13 января 2021, 12:00
Депутат Госдумы попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией
Депутат Государственной думы, имя которого не называется, попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин
Депутат Государственной думы, имя которого не называется, попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», - сообщил председатель Госдумы, слова которого приводит РИА Новости.
Вячеслав Володин также сообщил, что в Госдуме коронавирусом уже переболели треть депутатов.
Напомним, что от вызванных COVID-19 осложнений скончались два народных избранника – это Валентин Шурчанов и Ваха Агаев (оба из КПРФ).