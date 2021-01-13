Минюст попросил допуск к банковской тайне, чтобы следить за НКО
Документ включает Минюст в список организаций, которые имеют право на доступ к банковской тайне. В министерстве заявили, что доступ к такого рода информации необходим для «совершенствования надзора за деятельностью НКО»
Минюст России подготовил законопроект, согласно которому ведомство получит доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.
Документ включает Минюст в список организаций, которые имеют право на доступ к банковской тайне. В министерстве заявили, что доступ к такого рода информации необходим для «совершенствования надзора за деятельностью НКО», сообщают «Известия».
В Минюсте заверили, что доступ к банковской тайне не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, которые работают в соответствии с российскими законами.
Сейчас доступ к банковской тайне имеют кредитные организации, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и другие государственные органы.