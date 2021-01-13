13 января 2021, 11:17
В России за сутки коронавирус выявили у 22 850 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 3 471 053 человек. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 22 850 новых случаев заражения
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 3 471 053 человек. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 22 850 новых случаев заражения.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки от осложнений скончались 566 человек. Всего от коронавирусной инфекции скончались 63 370 человек.
В Москве выявили 4 320 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 003, в Московской области – 1 189, в Нижегородской области – 456, в Свердловской области – 374, в Ростовской области – 389, в Воронежской области – 388, в Красноярском крае – 322.