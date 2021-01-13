13 января 2021, 10:56
Госдеп США пригрозил европейским компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2»
Представитель Госдепа сообщил, что ведомство пытается уведомить европейские компании о существующем для них риске попасть под вторичные санкции и призвать их остановить свое участие в проекте «Северный поток-2»
Фото: ТАСС
Госдепартамент США пригрозил санкциями европейским компаниям, которые помогают России строить газопровод «Северный поток-2».
Источник Reuters в Госдепе сообщил, что ведомство пытается уведомить европейские компании о существующем для них риске попасть под вторичные санкции и призвать их остановить свое участие в проекте «Северный поток-2».
Власти США считают, что «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и «никогда не будет транспортировать российский газ».
Напомним, что строительство газопровода Россия – Германия должно было завершиться еще в 2019 году, но из-за антироссийских санкций проект так и не был до конца завершен.