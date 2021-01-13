13 января 2021, 10:47
В Подмосковье неизвестные вынесли сейф с деньгами из особняка миллиардера
Неизвестные злоумышленники обокрали особняк миллиардера Вячеслава Аминова в Подмосковье. Сам бизнесмен во время ограбления вместе с семьей отдыхал на Мальдивских островах
Неизвестные злоумышленники обокрали особняк миллиардера Вячеслава Аминова в Подмосковье. Сам бизнесмен во время ограбления вместе с семьей отдыхал на Мальдивских островах.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что после возвращения из отпуска обнаружил пропажу сейфа, который находился в шкафу в ванной комнате. В сейфе хранились 600 тысяч долларов и ювелирные украшения.
По данным канала, на время отъезда в доме Аминовых оставались няня, повар, три охранника, которые заступают на дежурство поочередно, а также разнорабочие. При этом территория особняка обнесен трехметровым забором и оборудована системой видеонаблюдения.