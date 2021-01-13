Фирмы родственников судьи по делу Навального зарабатывают на госконтрактах ФСИН и ФСБ
Родственники судьи Симоновского райсуда Москвы Юлии Окуневой, которая будет рассматривать ходатайство об изменении условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный, зарабатывает на госконтрактах ФСИН и ФСБ
Родственники судьи Симоновского райсуда Москвы Юлии Окуневой, которая будет рассматривать ходатайство об изменении условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный, зарабатывает на госконтрактах ФСИН и ФСБ. Напомним, что именно ФСИН накануне обратилась в суд с требованием изменить оппозиционеру уже истекший условный срок на реальный.
По данным The Insider, свекор судьи Юлии Окуневой является совладельцем фирм, которые получают государственные контракты от ФСИН и ФСБ России.
Судья Юлия Окунева до замужества носила фамилию Чеканова и зарегистрирована в квартире своих родителей на Загородном шоссе. Весной 2020 года во время карантина по коронавирусу Окунева для оформления цифрового пропуска указала номер машины, которая принадлежит Борису Борисовичу Окуневу, 1982 г.р.. Журналисты полагают, что это муж судьи.
Борис Борисович Окунев работает в госкорпорации «Росатом». За ним также числится еще один автомобиль – это Toyota Land Cruiser Prado. Парковку Land Cruiser со своего мобильного телефона оплачивал Окунев Борис Николаевич, 1957 г.р. Имя мужчины совпадает с отчеством мужа судьи Окуневой. Оба Окуневых были также зарегистрированы по одному адресу на улице Ивантеевской.
Борис Окунев-старший является учредителем АО «Катран» и АО «НПО Аргон». «Катран» специализируется на обеспечении безопасности информационных технологий, а заказчиками фирмы являются ФСИН, МВД и ФСО. В свою очередь «НПО Аргон» получал контракты от МВД и ФСБ, связанные со специальной проверкой техники.
В Фонде борьбы с коррупцией считают что у судьи Юлии Окуневой может быть конфликт интересов при рассмотрении дела Алексея Навального, так как ее родственники получают доход от бизнеса, связанного с ФСИН – заявителем по делу оппозиционера.