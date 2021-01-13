В КПРФ отставку «народного мэра» Якутска объяснили давлением со стороны власти
Депутат парламента Бурятии и секретарь регионального отделения КПРФ Баир Цыренов опроверг версию об отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой из-за проблем со здоровьем. Коммунист считает, что главу города «заставили уйти»
Депутат парламента Бурятии и секретарь регионального отделения КПРФ Баир Цыренов опроверг версию об отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой из-за проблем со здоровьем. Коммунист считает, что главу города «заставили уйти».
«Даже страшно представить какое давление было оказано на Сардану Владимировну, чтобы заставить ее уйти. Да, официальная версия — состояние здоровья, но из надежных источников в ее команде знаю, что ее смогли заставить уйти», - написал Баир Цыренов в своем Instagram.
Депутат также призвал россиян и впредь голосовать на выборах за таких кандидатов, как Сардана Авксентьева, а не «олигархическую власть, которая враждебна народу».
Версию о том, что отставка «народного мэра» Якутска не была добровольной, поддержал также оппозиционер Леонид Волков. Политик считает, что уход Сарданы Авксентьевой - это «очередная история на тему "подготовки" Кремля к выбором в Госдуму в сентябре: зачистка всех потенциально сильных независимых одномандатников».
В свою очередь пресс-секретарь Авксентьевой Алексея Толстяков в Facebook подчеркнул, что «никто никакого давления на главу города не оказывал».