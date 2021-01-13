В Москве полицейские застрелили мужчину в его собственной квартире
Инцидент произошел в одном из домов в Гурьевском проезде 12 января. По версии следствия, полицейских вызвали сотрудники «скорой помощи», которые приехали оказать медицинскую помощь, но попали на «неадекватного и агрессивного» пациента
В Москве полицейские застрелили местного жителя в его собственной квартире. Силовики объяснили свои действия тем, что мужчина напал на них с ножом.
Инцидент произошел в одном из домов в Гурьевском проезде 12 января. По версии следствия, полицейских вызвали сотрудники «скорой помощи», которые приехали оказать медицинскую помощь, но попали на «неадекватного и агрессивного» пациента.
Мужчина не реагировал на предупреждения полицейских, угрожал силовикам, а затем совершил нападение на них.
Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
Издание Mash сообщает, что 32-летний москвич в последние дни злоупотреблял спиртным, после чего впал в неадекватное состояние и порезал себе руки. Его мать вызвала «скорую помощь».