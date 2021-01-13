13 января 2021, 07:49
В Буйнакске десятки детей попали в больницу с пищевым отравлением
В дагестанском Буйнакске более 50 детей попали в больницу с признаками пищевого отравления. Первоначально в республиканском Минздраве сообщили о госпитализации 33 детей, но затем появились сообщения о том, что число пострадавших «перевалило за 50 человек»
Фото: НТВ
В дагестанском Буйнакске более 50 детей попали в больницу с признаками пищевого отравления. Первоначально в республиканском Минздраве сообщили о госпитализации 33 детей, но затем появились сообщения о том, что число пострадавших «перевалило за 50 человек».
Самому старшему пациенту 13 лет, а младшему - всего два года.
Состояние здоровья детей медики оценивают как средней степени тяжести. Пациенты жалуются на тошноту, рвоту и расстройство кишечника.
Причины массового отравления устанавливаются. При этом глава Буйнакска Исламудин Нургудаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных новогодних наборов.