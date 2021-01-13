В Ленинградской области два поселка остались без воды и отопления из-за серии аварий на сетях
Пока коммунальщики устраняют последствия аварий, жители топят снег и морально готовятся к отключению электричества, так как ранее их предупредили о ремонте сетей
Жители поселков Никольское и Ульяновка Тосненского района Ленинградской области после серии коммунальных аварий остались без воды и отопления. Пока коммунальщики устраняют последствия аварий, жители топят снег и морально готовятся к отключению электричества, так как ранее их предупредили о ремонте сетей.
Портал 47News сообщает, что из-за нескольких подряд аварий на трубопроводах в части Тосненского района была отключена холодная вода. В зоне отключения оказались дома, в которых проживают около 800 человек.
Один из прорывов произошел на трубе, соединяющей городские коммуникации с поселком Ульяновка. Жители этого населенного пункта рассказали, что они остались без воды, а давление в котлах упало до нуля и дома начали остывать. Температура воздуха на улице при этом была -11, -15 градусов.
На этой неделе в Ульяновке должен начаться плановый ремонт электросетей, в связи с которым дома начнут отключать от электроснабжения по очереди.
«Воды уже нет, чтобы добавить в котел. Ни умыться, ни приготовить. Зубы чистили водой, что хранилась в запасах в бутылках. Сейчас надо ехать покупать, в чайник уже нечего наливать. Дома дикий холод, ребенок с температурой. А как быть пожилым, у которых нет ни машины, ни денег, чтобы купить воды? Там пневмония, а дальше — прямая дорога на тот свет», - рассказала журналистам жительница Ульяновки.
Власти и коммунальщики объясняют частые аварии износом сетей, резкой переменой погоды и движением грунтов.