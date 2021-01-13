Сына миллиардера Алексея Мордашова забрали в армию после отчисления из вуза
Сын миллиардера Алексея Мордашова Никита пошел служить в армию после отчисления из вуза. Ранее молодой человек был студентом Высшей школы экономики (ВШЭ). Источник РБК сообщил, что в армию Никиту Мордашова отправил служить отец-бизнесмен, так как сын не хотел учиться
Сын миллиардера Алексея Мордашова Никита пошел служить в армию после отчисления из вуза. Ранее молодой человек был студентом Высшей школы экономики (ВШЭ).
Источник РБК сообщил, что в армию Никиту Мордашова отправил служить отец-бизнесмен, так как сын не хотел учиться.
В ВШЭ Мордашов-младший обучался на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Молодой человек был студентом платного отделения, но проучился там всего год.
Отметим, что ранее Алексей Мордашов передал своим сыновьям Никите и Кириллу 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, чтобы обеспечить преемственность бизнеса, а также часть своей доли в туроператоре TUI AG.