Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер зарабатывал в 2018 году по 5 млн рублей в день
Издание Baza опубликовало сведения об официальных доходах руководителей ведущих государственных компаний России за 2018 год. Как выяснилось, некоторые топ-менеджеры госкомпаний получают за свою работу по несколько миллионов рублей в день
Издание Baza опубликовало сведения об официальных доходах руководителей ведущих государственных компаний России за 2018 год. Как выяснилось, некоторые топ-менеджеры госкомпаний получают за свою работу по несколько миллионов рублей в день.
Главы госкомпаний публично не отчитываются о своих доходах, а сведения об их заработке изданию предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
Так, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в 2018 году заработал 1,9 млрд рублей, то есть он получал по 5,2 млн рублей в день. 1,5 млрд рублей Миллеру выплатил «Газпром», а остальную сумму он получил как член совета директоров компаний «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд» и «Газпромбанк».
Глава «Сбербанка» Герман Греф за год заработал более 1 млрд рублей, теперь уже бывший гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев – 376 млн рублей, глава «Транснефти» Николай Токарев – 222,5 млн рублей, глава «Российских желеных дорог» Олег Белозеров - 192 млн рублей, возглавлявший в 2018 году «Почту России» Николай Подгузов заработал 39 млн рублей.
В государственных компаниях отказались комментировать зарплаты своих руководителей.