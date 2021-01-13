Госкорпорация «Ростех» потратит 28 млн рублей на слежку за сотрудниками
Государственная корпорация «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов, потратит 28,6 млн рублей на систему контроля за утечками конфиденциальной информации. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок
Государственная корпорация «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов, потратит 28,6 млн рублей на систему контроля за утечками конфиденциальной информации. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.
Согласно тендерной документации, «система контроля коммуникации пользователей» (СККП) нужна для снижения рисков утечки конфиденциальной информации, выявления внутреннего мошенничества, а также проведения внутренних расследований.
Данная система будет контролировать корпоративную почту и действия сотрудников «Ростеха» в интернете, перехватывать и анализировать трафик, собирать данные о сотрудниках. В частности, СККП будет следить за тем, что сотрудники корпорации отправляют по почте и публикуют в популярных соцсетях, а также на сайтах поиска работы и сайтах знакомств. Помимо этого система должна перехватывать звонки и передачу файлов в мессенджерах Skype, Viber и WhatsApp. Выявлять в «Ростехе» планируют и «нехарактерные» контакты между сотрудниками.
При обнаружении какого-либо нарушения система может автоматически отправить оповещение самому сотруднику, его руководителю и «офицеру по информационной безопасности», сообщают «Открытые меди».
В конце 2019 года «Ростех» проводил аналогичную закупку стоимостью 29,3 млн рублей, однако тогда тендер не состоялся.
В госкорпорации в свою очередь сообщили, что такие системы контроля за сотрудниками используют многие компании с «чувствительной информацией».