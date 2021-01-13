В Хабаровске полиция задержала местного жителя за участие в сентябрьской акции протеста
В Хабаровске полиция задержала участника акции в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала Никиту Караева, которая состоялась еще в сентябре прошлого года
В Хабаровске полиция задержала участника акции в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала Никиту Караева, которая состоялась еще в сентябре прошлого года.
Портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на родственников Никиты Караева сообщает, что его отвезли в отдел № 4, где вменили ему участие в протестной акции, которая якобы помешала работе инфраструктуры и транспорта.
Позже сам Караев сообщил, что его задержали за участие в акции 9 сентября 2020 года в поддержку бывшего губернатора. Сейчас активист находится в спецприемнике, а заседание суда по его делу назначено на 13 января.
Отметим, что Никиту Караева ранее уже задерживали за участие в протестных акциях. До этого в последний раз его задерживали в ноябре во время очередной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края.
Напомним, что акции с требованием освободить «народного губернатора» Сергея Фургала проходят в Хабаровске в ежедневном формате с июля 2020 года.