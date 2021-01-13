13 января 2021, 00:35
Роскомнадзор потребовал от саратовского информагентства удалить комментарий с названием города Охуэлос
Саратовское управление Роскомнадзора направило в редакцию информагентства «Свободные новости» письмо с требованием удалить комментарий пользователя, который при участии в новогодней игре назвал мексиканский город Охуэлос
Саратовское управление Роскомнадзора направило в редакцию информагентства «Свободные новости» письмо с требованием удалить комментарий пользователя, который при участии в новогодней игре назвал мексиканский город Охуэлос. В ведомстве название города сочли нецензурной бранью.
Пользователь под ником «Мексиканец Педро» во время игры писал названия городов в Мексике: Мехико, Акапулько и Охуэлос (Ojuelos – исп.яз.).
Шеф-редактор «Свободных новостей» Мария Алексашина попросила Роскомнадзор разъяснить ситуацию с незаконным требованием удалить комментарий. Руководитель регионального управления ведомства пообещал разобраться в этой истории.