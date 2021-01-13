Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве селитры в порту Бейрута
Интерпол объявил в розыск владельца и капитана судна Rhosus, которое перевозило груз селитры в порт Бейрута. Розыск россиян связан с расследованием дела о мощном взрыве в порту столицы Ливана
Интерпол объявил в розыск владельца и капитана судна Rhosus, которое перевозило груз селитры в порт Бейрута. Розыск россиян связан с расследованием дела о мощном взрыве в порту столицы Ливана.
Имена российских граждан, объявленных в розыск, не называются.
Напомним, в августе 2020 года селитра, которая хранилась в порту несколько лет, взорвалась. В результате мощного взрыва погибли около 200 человек.
В ходе расследования было установлено, что селитра перевозилась на судне, которое принадлежало Игорю Гречушкину. Капитаном корабля был Борис Прокошев.
Судно Rhosus 6 лет назад перевозило аммиачную селитру из Батуми в Мозамбик, но было задержано в порту Бейрута. После проверки экипажу запретили выходить в море, груз конфисковали, а компанию-владельца судна признали банкротом.