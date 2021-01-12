Госдума рассмотрит законопроект о праве граждан на компенсацию за незаконное задержание
Госдума рассмотрит законопроект, который закрепляет право граждан на компенсацию за моральный вред, причиненный незаконным задержанием на 48 часов. Документ подготовлен депутатом от «Единой России» Натальей Костенко
Госдума рассмотрит законопроект, который закрепляет право граждан на компенсацию за моральный вред, причиненный незаконным задержанием на 48 часов. Документ подготовлен депутатом от «Единой России» Натальей Костенко.
Парламентарий в пояснительной записке к законопроекту отметила, что административное задержание на срок до 48 часов является наиболее распространенной мерой, «посягающей на права и свободы человека». По ее словам, даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность человека, право на которые охраняется Конституцией.
Наталья Костенко также отметила, что Конституционный суд признает право граждан требовать компенсации морального вреда за незаконное задержание, однако в реальности суды не всегда учитывают позицию КС РФ. Суды при этом ссылаются на отсутствие в законах прямого указания на это.
В законопроекте не указывается конкретный размер компенсации. Там прописана лишь возможность ее получения.