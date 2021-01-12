12 января 2021, 17:11
Россия отложила выдачу электронных виз иностранцам из-за коронавируса
Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Выдача электронных виз откладывается до особого распоряжения правительства, сообщили в МИД РФ
Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Выдача электронных виз откладывается до особого распоряжения правительства, сообщили в МИД РФ.
Ранее власти обещали, что с 1 января 2021 года иностранные граждане смогут начать оформление электронных виз. Такую возможность должны были получить граждане 52 стран.
Электронная виза дает возможность иностранцу пребывать в России в течение 16 дней. Для получения такой визы необходимо приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия.