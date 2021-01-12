Меню
Общество
«Разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать»
12 января 2021, 17:11

Россия отложила выдачу электронных виз иностранцам из-за коронавируса

Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Выдача электронных виз откладывается до особого распоряжения правительства, сообщили в МИД РФ

Россия отложила выдачу электронных виз иностранцам из-за коронавируса

Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Выдача электронных виз откладывается до особого распоряжения правительства, сообщили в МИД РФ.

Ранее власти обещали, что с 1 января 2021 года иностранные граждане смогут начать оформление электронных виз. Такую возможность должны были получить граждане 52 стран.

Электронная виза дает возможность иностранцу пребывать в России в течение 16 дней. Для получения такой визы необходимо приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия.

Материалы по теме
Минэкономразвития пообещало иностранцам вид на жительство в России после покупки недвижимости
Глава МИД опроверг информацию о введении выездных виз для россиян
Посольство Чехии из-за коронавируса приостанавливает прием документов на визы
Сейчас на главной
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о праве граждан на компенсацию за незаконное задержание
Госдума рассмотрит законопроект, который закрепляет право граждан на компенсацию за моральный вред, причиненный незаконным задержанием на 48 часов. Документ подготовлен депутатом от «Единой России» Натальей Костенко
Россиянкам рекомендовали воздержаться от планирования беременности
коронавирус
Россиянкам рекомендовали воздержаться от планирования беременности
Глава Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что пока ученые до конца не выяснили, как COVID-19 влияет на организм матери
«ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ»
Алексей Навальный
«ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ»
ФСИН России направила в Симоновский райсуд Москвы ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Испытательный срок оппозиционера по данному делу истек 30 декабря 2020 года
Российские ученые рассказали о пациентке, в организме которой нашли 18 мутаций коронавируса
коронавирус
Российские ученые рассказали о пациентке, в организме которой нашли 18 мутаций коронавируса
Российские ученые на портале Virological.org опубликовали историю болезни пациентки с COVID-19, в организме которой коронавирус за несколько месяцев приобрел 18 новых мутаций
Власти Мальты назвали имена российских получателей «золотых паспортов»
золотая виза
Власти Мальты назвали имена российских получателей «золотых паспортов»
Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы «гражданство в обмен на инвестиции» в 2019 году. Мальтийские паспорта тогда получили более 3 тысяч человек, из которых 300 человек – это россияне
«Пора наверстывать упущенное»
власть и бизнес
«Пора наверстывать упущенное»
Одновременно с этим замминистра отметил, что в общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса прописано продление моратория на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год
Власти Черногории разрешили туристам въезжать в страну без теста на COVID-19
туризм
Власти Черногории разрешили туристам въезжать в страну без теста на COVID-19
Власти Черногории отменили требование о предоставлении справки с результатом тестирования на коронавирус для приезжающих в страну. Данная ограничительная мера действовала с 22 декабря
Уфа планирует побороться за Олимпиаду-2030
олимпиада
Уфа планирует побороться за Олимпиаду-2030
Власти республики Башкирия заявили о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр. На проведение зимней Олимпиады-2030 также претендуют японский Саппоро, американский Солт-Лейк-Сити и испанская Барселона
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении госохраны всем сотрудникам МВД и Росгвардии
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который распространяет меры государственной защиты на любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки
Мирный атом в каждый организм
коронавирус
Мирный атом в каждый организм
Российские ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Они считают, что убить COVID-19 могут слабые дозы радиации. Ученые заявили, что в данном случае радиация не навредит пациенту, а использовать против коронавируса можно мягкий рентген
Ребенок из Уфы с диагнозом СМА выиграл в лотерею лекарство за 160 млн рублей
неизлечимые болезни
Ребенок из Уфы с диагнозом СМА выиграл в лотерею лекарство за 160 млн рублей
Девочка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Уфы выиграла в лотерею самый дорогой препарат в мире Zolgensma. Стоимостью этого лекарства составляет 160 млн рублей
В России начались испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
вакцина от коронавируса
В России начались испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
В России началось открытое исследование вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат был создан на основе одной из двух доз вакцины «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
Табачные компании обяжут производить самозатухающие сигареты
сигареты
Табачные компании обяжут производить самозатухающие сигареты
Минздрав и МЧС России предложили ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Сейчас ведомства готовят соответствующий законопроект
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «трескучие морозы»
погода
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «трескучие морозы»
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о «трескучих морозах», которые ожидаются на этой неделе. Дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до -18 градусов
Российских водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
ПДД
Российских водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
МВД России и Министерство юстиции предложили ужесточить наказания для водителей за грубые нарушения ПДД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП)
Аналитики предупредили о росте оптовых цен на топливо в январе
топливо
Аналитики предупредили о росте оптовых цен на топливо в январе
В период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 % и составили 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. В январе 2021 года рост оптовых цен на топливо продолжится
Медики сообщили о расстройстве психики у переболевших коронавирусом
коронавирус
Медики сообщили о расстройстве психики у переболевших коронавирусом
Врач в своем Instagram написала, что еще в начале пандемии коронавируса специалисты зафиксировали серьезные изменения поведенческих реакций у переболевших COVID-19 пациентов
Политика
«Народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку
В Instagram Сардана Авксентьева написала, что семья серьезно обеспокоена ее здоровьем, а также сообщила о предстоящей операции. Причинами ухудшения здоровья мэр назвала стрессы и «постоянную тревогу за город»