12 января 2021, 16:08
Россиянкам рекомендовали воздержаться от планирования беременности во время пандемии
Глава Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что пока ученые до конца не выяснили, как COVID-19 влияет на организм матери
Российским женщинам рекомендовали воздержаться от планирования беременности во время пандемии коронавируса.
Глава Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что пока ученые до конца не выяснили, как COVID-19 влияет на организм матери. При этом для плода коронавирус может оказаться смертельным.
Еще одна опасность для ребенка кроится в лечении матери, поскольку многие противовирусные препараты очень тяжелые и обладают тем или иным повреждающим действием.
Любовь Ерофеева рекомендовала отложить планирование беременности на лето или осень, когда пандемия пойдет на спад. Беременным россиянкам специалист посоветовала беречь себя от инфекций и свести контакты с другими людьми к минимуму.