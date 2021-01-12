ФСИН потребовала изменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный
ФСИН России направила в Симоновский райсуд Москвы ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Испытательный срок оппозиционера по данному делу истек 30 декабря 2020 года
ФСИН России направила в Симоновский райсуд Москвы ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Испытательный срок оппозиционера по данному делу истек 30 декабря 2020 года.
Свое требование ведомство обосновало тем, что Алексей Навальный вовремя не вернулся в Россию после лечения в берлинской клинике «Шарите». Навальному предложили отметиться в филиале ФСИН 28 или 29 декабря, хотя он еще проходит лечение после отравления боевым ядом «Новичок».
Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил «МБХ медиа», что об этом ходатайстве защиту не уведомляли.
«Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря. Я также, хочу обратить внимание, что ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ. Суд решил, что дело настолько сфабриковано, что там вообще нет состава преступления», - прокомментировал ситуацию Алексей Навальный.