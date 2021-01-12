Компания Pfizer отказалась поставлять вакцину от COVID-19 в Россию по запросу частных лиц
Компания Pfizer сообщила, что не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний. Поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений
Компания Pfizer сообщила, что не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний. Поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений.
Представитель Pfizer сообщил, что сейчас во избежание кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках. При этом обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы компания пока не может.
В Pfizer также пообещали тесно сотрудничать с международными организациями и правительствами стран, «чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать», сообщает РБК.
Напомним, в конце 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования.