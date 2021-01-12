По делу о сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске задержали сотрудника мэрии
В Норильске сотрудники правоохранительных органов задержали оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации города по делу о гибели людей в результате схода лавины на горнолыжной базе
В Норильске сотрудники правоохранительных органов задержали оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации города по делу о гибели людей в результате схода лавины на горнолыжной базе. В отношении сотрудника мэрии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По версии следствия, 30 декабря 2020 года специалисты МЧС России составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края. В этом прогнозе говорилось о том, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах будет высокая лавинная опасность.
В соответствии с этим прогнозом городские власти должны были организовать наблюдение за лавиноопасными участками и информировать население об угрозе. Однако дежурный диспетчер не внес полученные от МЧС сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил.
В заявлении СКР говорится, что из-за халатности диспетчера глава Норильска и другие подразделения администрации не были предупреждены о последствиях и не приняли «превентивные мероприятия».
Напомним, 8 января на горнолыжной базе «Гора Отдельная» лавина сошла на домики, которые сдавались в аренду. В результате происшествия погибла семейная пара и их 1,5-годовалый ребенок. Старший сын получил тяжелые травмы.