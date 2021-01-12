Мосгорсуд немного смягчил наказание двум фигурантам дела «Нового величия»
В соответствии с решением суда, Руслану Костыленкову приговор смягчили с 7 лет до 6 лет и 9 месяцев, а Петру Карамзину - с 6,5 лет до 6 лет и трех месяцев. Вячеславу Крюкову, который также обжаловал приговор, оставили в силе наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет
Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела «Нового величия» (данная организация запрещена в России) Руслану Костыленкову и Петру Карамзину.
В соответствии с решением суда, Руслану Костыленкову приговор смягчили с 7 лет до 6 лет и 9 месяцев, а Петру Карамзину - с 6,5 лет до 6 лет и трех месяцев. Вячеславу Крюкову, который также обжаловал приговор, оставили в силе наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что защита обвиняемых просила отменить приговоры и оправдать всех фигурантов резонансного дела в связи с отсутствием состава преступления. Представитель обвинения, напротив, заявил, что фигурантам был вынесен слишком мягкий приговор.
Напомним, фигурантами дела «Нового величия» стала группа молодых людей (на момент арест некоторым было по 17 лет – ред.), которых обвинили в части в экстремистской организации с целью захвата власти в стране путем государственного переворота. Обвиняемые считают уголовное дело провокацией сотрудников ФСБ.