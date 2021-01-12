Петербуржцы пожаловались на нехватку вакцины от коронавируса в городе
Власти Санкт-Петербурга в ответ на жалобы местных жителей о невозможности поставить прививку от коронавируса в связи с нехваткой препарата сообщили о крупной поставке вакцины «Спутник V», которая ожидается уже 13 января
Власти Санкт-Петербурга в ответ на жалобы местных жителей о невозможности поставить прививку от коронавируса в связи с нехваткой препарата сообщили о крупной поставке вакцины «Спутник V», которая ожидается уже 13 января.
Зампред комитета по здравоохранению северной столицы Андрей Сарана сообщил «Эху Москвы в Петербурге», что в ближайшее время город получит 20 тысяч доз вакцины. Препарат пообещали равномерно распределить по пунктам вакцинации. До конца января в город должны поступить 88,5 тысячи доз вакцины.
Андрей Сарана также сообщил, что по данным на 12 января в Петербурге прививку от коронавируса сделали 14 249 человек.
«Фонтанка» ранее сообщила, что после новогодних праздников «Спутник V» на некоторых пунктах вакцинации закончился. Жители города сообщили изданию, что на прививку пока не записывают даже по «проверенным каналам», так как вакцина закончилась.
Позже в комитете по здравоохранению подтвердили, что часть питерских поликлиник уже выработала все поставленные дозы, другая — уже сформировала списки желающих на все оставшиеся ампулы.
Отметим, что в декабре губернатор Александр Беглов обещал Петербургу до 500 тысяч доз вакцины в январе, однако затем городские власти уже стали говорить о 300 тысяча доз препарата.